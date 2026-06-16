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terça-feira, 16 de junho de 2026

Mulher é investigada por dopar homem, roubar pertences e divulgar imagens íntimas após encontro

terça-feira, junho 16, 2026  Nenhum comentário

Uma mulher está sendo investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por suspeita de dopar um homem, roubar seus pertences e divulgar imagens íntimas da vítima após um encontro ocorrido no Distrito Federal. O caso chamou a atenção das autoridades pela combinação de crimes envolvendo violência, subtração de bens e exposição da intimidade da vítima.

De acordo com as investigações, a suspeita teria utilizado medicamentos para tentar sedar o homem. Após a ingestão da substância, a vítima teria sido agredida e teve objetos pessoais levados. Além do roubo, imagens íntimas do homem teriam sido divulgadas sem sua autorização, ampliando a gravidade do caso.

A Polícia Civil apura as circunstâncias da ocorrência e busca esclarecer a sequência dos fatos. A divulgação não autorizada de conteúdo íntimo é considerada crime pela legislação brasileira, podendo resultar em pena de prisão, além de outras responsabilizações judiciais.

O caso segue sob investigação e as autoridades trabalham para reunir provas e concluir o inquérito policial.

Via portal Folha do Estado

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