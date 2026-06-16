Sob forte comoção, Juazeiro do Norte se despede das vítimas de tragédia na CE-187

Juazeiro do Norte amanheceu em luto nesta terça-feira (16), durante o velório coletivo das sete vítimas do acidente com o ônibus que transportava integrantes de uma delegação esportiva e tombou na CE-187, nas proximidades do município de Tauá, no Sertão dos Inhamuns. A tragédia, considerada uma das mais graves registradas nas rodovias cearenses neste ano, mobilizou familiares, amigos, atletas e moradores da região.





As cerimônias de despedida acontecem no Ginásio Poliesportivo de Juazeiro do Norte, onde seis das sete vítimas são veladas. O sétimo corpo está sendo velado no Centro de Velório Anjo da Guarda. Ao longo do dia, uma programação especial foi organizada para prestar homenagens aos jovens atletas e ao integrante da comissão técnica quemorreram no acidente.





Antes da cerimônia coletiva, dois dos jovens receberam homenagens reservadas ao lado de familiares. Em seguida, os corpos de Matheus Henrique Ferreira Martins, de 15 anos, e Luiz José de Morais Neto, de 19 anos, foram conduzidos ao ginásio para se juntarem às demais vítimas.





Também são velados no local Henrique Ferreira Bezerra, de 17 anos; Jonatan Samuel dos Santos Lopes; João Paulo Sampaio de Alencar, de 18 anos; Cauã Rodrigues Fratta, de 17 anos; e Marcos Miguel da Silva, assistente técnico da equipe.





A programação inclui celebrações religiosas e momentos de homenagem pública. A primeira missa será realizada às 11h. Às 14h, familiares, amigos e representantes da comunidade esportiva participam de uma solenidade em memória das vítimas. Uma segunda celebração religiosa está prevista para as 15h, antecedendo a saída do cortejo para os cemitérios, marcada para as 16h30.





A cerimônia foi aberta à população e reuniu centenas de pessoas que passaram pelo ginásio para prestar solidariedade às famílias. Em meio à emoção, colegas de equipe, professores e moradores lembraram a trajetória dos jovens que representavam Juazeiro do Norte em competições esportivas e que tiveram suas vidas interrompidas de forma repentina.





A Prefeitura de Juazeiro do Norte e a Associação Desportiva e Cultural de Juazeiro do Norte (Adeju) acompanharam as homenagens e reforçaram o apoio às famílias das vítimas. O clima é de profunda consternação na cidade, que acompanha desde a madrugada de segunda-feira os desdobramentos da tragédia que abalou o esporte cearense.





O acidente ocorreu quando o ônibus que transportava a delegação retornava de uma competição esportiva. As circunstâncias do tombamento seguem sendo investigadas pelas autoridades responsáveis. Via portal Cn7