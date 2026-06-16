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terça-feira, 16 de junho de 2026

DELEGADO ALAN ROBSON ASSUME DELEGACIA SECCIONAL DE CRATEÚS/CE

terça-feira, junho 16, 2026  Nenhum comentário

A Polícia Civil do Ceará realizou mudanças no comando das delegacias vinculadas à 3ª Delegacia Seccional do Interior Norte, sediada em Crateús.

O delegado Alan Robson assumiu a titularidade da Delegacia Seccional de Crateús, substituindo Felipe Freitas, que passou a atuar junto ao Ministério da Justiça no combate às organizações criminosas. Além da Seccional, Alan também responderá pelas delegacias de Novo Oriente e Independência.

A Delegacia Municipal de Crateús passa a ser comandada pelo delegado Clécio Cardoso, que continuará acumulando a titularidade da Delegacia de Monsenhor Tabosa até setembro. Já o delegado Ricardo Gadelha, titular da Delegacia de Ipueiras, também responderá pela Delegacia de Tamboril.

A delegada Beatriz Matos permanecerá à frente da Delegacia de Nova Russas e assumirá, ainda, a Delegacia de Defesa da Mulher de Crateús. Os delegados Miguel Salles (Ipu), Afonso Timbó Castro Branco (Varjota) e Bruno Mesquita Marinho (Santa Quitéria) permanecem em suas funções ou assumem novas atribuições dentro da reestruturação administrativa da instituição.

Segundo a Polícia Civil, as mudanças têm como objetivo garantir a continuidade dos trabalhos de investigação e o fortalecimento das ações de segurança pública na região.

Com informações do portal Sertões

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