DELEGADO ALAN ROBSON ASSUME DELEGACIA SECCIONAL DE CRATEÚS/CE

A Polícia Civil do Ceará realizou mudanças no comando das delegacias vinculadas à 3ª Delegacia Seccional do Interior Norte, sediada em Crateús.





O delegado Alan Robson assumiu a titularidade da Delegacia Seccional de Crateús, substituindo Felipe Freitas, que passou a atuar junto ao Ministério da Justiça no combate às organizações criminosas. Além da Seccional, Alan também responderá pelas delegacias de Novo Oriente e Independência.





A Delegacia Municipal de Crateús passa a ser comandada pelo delegado Clécio Cardoso, que continuará acumulando a titularidade da Delegacia de Monsenhor Tabosa até setembro. Já o delegado Ricardo Gadelha, titular da Delegacia de Ipueiras, também responderá pela Delegacia de Tamboril.





A delegada Beatriz Matos permanecerá à frente da Delegacia de Nova Russas e assumirá, ainda, a Delegacia de Defesa da Mulher de Crateús. Os delegados Miguel Salles (Ipu), Afonso Timbó Castro Branco (Varjota) e Bruno Mesquita Marinho (Santa Quitéria) permanecem em suas funções ou assumem novas atribuições dentro da reestruturação administrativa da instituição.





Segundo a Polícia Civil, as mudanças têm como objetivo garantir a continuidade dos trabalhos de investigação e o fortalecimento das ações de segurança pública na região.



