Polícia Civil prende quatro suspeitos ligados ao CV com atuação em Juazeiro do Norte/CE

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu quatro pessoas investigadas por ligação com a facção criminosa Comando Vermelho (CV) em Juazeiro do Norte. As prisões ocorreram nos dias 12 e 15 de junho em Santa Catarina, São Paulo, Brejo Santo e Juazeiro do Norte. Todos os mandados eram de prisão preventiva.





As capturas fazem parte da Operação Falange, coordenada pela 2ª Seccional do Interior Sul, com apoio do DPJI Sul, da Draco Sul e do Departamento de Inteligência Policial (DIP). O objetivo é desarticular integrantes da facção com atuação no Cariri.





Em 11 de junho, a operação cumpriu 19 mandados de prisão preventiva — sete em outros estados —, além de quatro prisões em flagrante e 22 mandados de busca e apreensão. As ações ocorreram em Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Brejo Santo, Campos Sales, Iguatu, Jucás e Fortaleza, e também em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia.





Nos últimos dias, as equipes localizaram mais quatro alvos: três homens e uma mulher. As prisões em Santa Catarina e São Paulo tiveram apoio das Polícias Militares locais.



