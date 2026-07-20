Trump concede green card e fortalece proteção a Eduardo Bolsonaro

Documento garante ao ex-deputado o direito de viver e trabalhar nos EUA por tempo indeterminado.

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu o Green Card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro o que, na prática, fortalece medidas de proteção ao ex-deputado que denunciou ser vítima de perseguiçãodo regime brasileiro.





O documento garante ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro o direito de viver, trabalhar e estudar nos Estados Unidos por tempo indeterminado, sem necessidade de autorizações especiais.





Com a residência permanente, Eduardo passa a ter praticamente os mesmos direitos de um cidadão norte-americano, embora não possa votar nas eleições do país.





A concessão do documento ocorre cerca de um mês após Eduardo Bolsonaro ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a quatro anos e dois meses de reclusão pelo crime de coação no curso do processo.





Segundo o STF, ficou comprovado que o ex-parlamentar atuou para interferir no julgamento da ação penal em que Jair Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe de Estado.





O ex-deputado mora nos Estados Unidos desde o início de 2025, quando se licenciou do mandato na Câmara dos Deputados, alegando sofrer perseguição política no Brasil.





Segundo a publicação, o pedido de residência permanente havia sido protocolado há mais de um ano. A informação é colunista Mônica Bergamo.



