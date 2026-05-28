Câmara de Sobral aprova justa homenagem a Jotinha 33 com nome de rua no bairro Renato Parente

A Câmara Municipal de Sobral aprovou, na sessão desta terça-feira (26), o projeto de lei de autoria da vereadora Micheline Ibiapina que denomina oficialmente de Rua Jocele Silva Aguiar Filho uma via localizada no bairro Renato Parente.





A rua terá início na Avenida Prefeito José Euclides Ferreira Gomes Júnior e seguirá até a Rodovia SB José Rodrigues de Souza, ficando paralela às ruas Francisco de Assis Marques e Francisco Paulino Frota.





A homenagem, considerada justa e merecida, reconhece a trajetória de Jocele Silva Aguiar Filho, conhecido popularmente como “Jotinha 33”, que marcou a história de Sobral por sua dedicação ao esporte, às ações sociais e ao trabalho religioso desenvolvido junto à comunidade.





Reconhecido no motocross, Jotinha também teve forte atuação social no município, sendo um dos fundadores do projeto Maná das Ruas, iniciativa voltada ao apoio de pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, incentivou a criação de uma casa de apoio destinada a pacientes e acompanhantes de cidades vizinhas que realizam tratamento em hospitais de Sobral.





No âmbito religioso, destacou-se como fundador do Terço da Juventude e apoiador de diversas ações solidárias, sempre buscando ajudar famílias carentes e promover o bem-estar social.





Na justificativa do projeto, a vereadora ressaltou que a homenagem busca eternizar a memória de um cidadão lembrado pela ética, solidariedade, humildade e compromisso com a coletividade. Para muitos sobralenses, Jotinha 33 deixou um legado de amor ao próximo e dedicação à comunidade, tornando a homenagem mais do que merecida. Via Sobral.com