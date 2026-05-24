O hábito aparentemente inofensivo no banho que pode fazer mal ao coração

Milhões de pessoas gostam de tomar um banho quente para relaxar. Uma pesquisa recente da Harris Poll mostrou que pouco mais da metade dos adultos americanos prefere banhos mornos, enquanto 17% elevam a temperatura ao máximo. O problema, segundo especialistas, é que transformar isso em um hábito pode fazer mal ao coração.









O que acontece com o corpo





A médica vascular Xzabia Caliste explicou o fenômeno:





“Quando o corpo é exposto a água muito quente, os vasos sanguíneos perto da pele se dilatam em uma tentativa de liberar calor e regular a temperatura corporal. Essa mudança redireciona o fluxo sanguíneo para a pele e, em resposta, o coração geralmente trabalha mais e bate mais rápido para manter a circulação e a pressão arterial adequadas em todo o corpo.”





Esse processo é chamado de vasodilatação. Com os vasos mais largos, a pressão arterial cai, e o coração precisa bombear com mais força para compensar.









O impacto no coração e os grupos de risco





Um estudo de 2021, que acompanhou 10 homens saudáveis de 20 a 50 anos, constatou que a água quente aumentou a frequência cardíaca dos participantes em 32% e a quantidade de sangue bombeada pelo coração a cada batida em 44%. Embora pessoas saudáveis geralmente tolerem bem essas flutuações, elas podem ser perigosas para certos grupos. A médica Xzabia Caliste detalhou os principais riscos:





“Para pacientes com problemas vasculares ou cardiovasculares, essas mudanças podem ser mais significativas e resultar em problemas sérios, como ataque cardíaco ou derrame.”





“Banhos muito quentes ou prolongados devem ser usados com cautela por adultos mais velhos, indivíduos com doenças cardíacas, doenças vasculares, pressão baixa ou má circulação devido ao estresse cardiovascular potencial.”





“Pacientes que estão desidratados, tomando medicamentos para pressão arterial ou propensos a tonturas e quedas também devem ter cuidado, pois mudanças vasculares súbitas podem aumentar o risco de desmaios ou instabilidade.”









O perigo do desmaio





O aumento da frequência cardíaca e a queda da pressão arterial podem levar a tonturas. Isso é especialmente arriscado para pessoas com problemas cardíacos, pois o desmaio pode resultar em ferimentos graves na cabeça. Além disso, episódios consistentes de esforço forçam o coração a trabalhar arduamente, privando-o de sangue rico em oxigênio e elevando o risco de ataque cardíaco a longo prazo.









A temperatura ideal





Apesar dos riscos, a médica tranquiliza: a maioria das pessoas não precisa evitar banhos quentes. A chave está na moderação e na temperatura correta.









“A maioria das pessoas não precisa evitar banhos quentes”, ressaltou Caliste.





Para reduzir os riscos, os especialistas geralmente recomendam que a temperatura da água fique entre 36°C e 40°C (98°F e 105°F). Além de proteger o coração, essa faixa de temperatura também ajuda a evitar danos à pele, como ressecamento e o agravamento de condições como eczema.





Via portal Gazeta Brasil