VIOLÊNCIA AVASSALADORA: jovem é sequestrado e executado a tiros na zona rural de Cariré/CE

Violência sem fim no município de Cariré!

Um homem identificado como Fabrício Oliveira foi morto a tiros na noite deste domingo (24), na localidade de Santo Antônio, zona rural.





Segundo informações, Fabrício teria sido chamado por um suspeito para um posto de combustíveis localizado nas proximidades da comunidade. Em seguida, a vítima foi levada para uma área de matagal, onde acabou sendo executada com vários tiros.





Equipes policiais foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local. Até o momento, a motivação do homicídio e a identidade dos suspeitos permanecem desconhecidas.





A Polícia Civil está investigando o caso. Mais informações a qualquer momento!