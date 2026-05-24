Virginia passa Tatá Werneck e se torna 2ª mulher mais seguida do Brasil

A influenciadora Virginia Fonseca alcançou um novo marco nas redes sociais e se tornou a segunda mulher brasileira mais seguida no Instagram. Neste sábado (23), ela ultrapassou a atriz Tatá Werneck em número de seguidores.
Segundo dados da plataforma Social Blade, que monitora o crescimento de criadores de conteúdo, Virginia ganhou cerca de 3 milhões de seguidores desde o dia 15 de maio, após o término do relacionamento com Vinícius Júnior.
Com 56,2 milhões de seguidores, a influenciadora deixou Tatá Werneck para trás, que agora aparece com 54,7 milhões e ocupa a terceira posição no ranking.
O topo da lista segue com a cantora Anitta, que lidera entre as brasileiras mais seguidas no Instagram, com 61,3 milhões de seguidores.
Na sequência aparecem a atriz Larissa Manoela, com 52,1 milhões, e a apresentadora Maisa, que soma 46,7 milhões de seguidores na plataforma.
Via portal Cm7
