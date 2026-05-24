Atent4do contra trem militar mata 24 pessoas no Paquistão

Ao menos 24 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas após um atentado com carro-bomba contra um trem militar neste domingo (24), em Quetta, no sudoeste do Paquistão.





Segundo as autoridades, um veículo carregado de explosivos atingiu um dos vagões da composição, que fazia a rota entre Quetta e Peshawar e transportava militares e familiares.





Imagens divulgadas após o ataque mostram vagões destruídos e equipes de resgate retirando vítimas dos destroços. A explosão também atingiu carros próximos e danificou imóveis da região.





O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, classificou o ataque como um ato terrorista “covarde” e prestou solidariedade às famílias das vítimas.





O Baluchistão é uma região marcada por conflitos separatistas e frequentes ataques contra forças de segurança do país.





Via portal CM