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domingo, 24 de maio de 2026

Atent4do contra trem militar mata 24 pessoas no Paquistão

domingo, maio 24, 2026  Nenhum comentário

Ao menos 24 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas após um atentado com carro-bomba contra um trem militar neste domingo (24), em Quetta, no sudoeste do Paquistão. 

Segundo as autoridades, um veículo carregado de explosivos atingiu um dos vagões da composição, que fazia a rota entre Quetta e Peshawar e transportava militares e familiares. 

Imagens divulgadas após o ataque mostram vagões destruídos e equipes de resgate retirando vítimas dos destroços. A explosão também atingiu carros próximos e danificou imóveis da região.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, classificou o ataque como um ato terrorista “covarde” e prestou solidariedade às famílias das vítimas. 

O Baluchistão é uma região marcada por conflitos separatistas e frequentes ataques contra forças de segurança do país.

Via portal CM

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