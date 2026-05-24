MEC abre inscrições para vagas remanescentes para Sisu+ 2026

O Ministério da Educação (MEC) lançou o edital do Sisu+ 2026. A nova etapa oferece uma oportunidade inédita para estudantes ingressarem no ensino superior público ainda este ano. As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 15 e 19 de junho pelo Portal de Acesso Único





Durante o processo, os candidatos poderão escolher até duas opções de cursos e atualizar seus dados socioeconômicos. Podem participar aqueles que concorreram na etapa regular do Sisu 2026 e realizaram o Enem nos últimos três anos. O sistema utilizará automaticamente a melhor média obtida entre as edições de 2023, 2024 e 2025 do exame nacional.





O objetivo desta fase é ocupar as vagas remanescentes em instituições públicas de todo o país. Os candidatos selecionados deverão iniciar as atividades acadêmicas já no segundo semestre letivo de 2026.