Putin lança ataque pesado contra Kiev com mísseis supersônicos e deixa mortos e feridos

A Rússia realizou, na madrugada deste domingo (24), um dos maiores ataques contra Kiev desde o início da guerra na Ucrânia, utilizando mísseis supersônicos e centenas de drones em uma ofensiva de grande escala que deixou mortos e dezenas de feridos.





Segundo informações divulgadas pela Força Aérea da Ucrânia, Moscou lançou cerca de 600 drones de ataque e mais de 90 mísseis disparados por terra, mar e ar. As autoridades ucranianas afirmam ter neutralizado grande parte dos projéteis, mas explosões atingiram diferentes regiões da capital, incluindo áreas próximas a prédios governamentais, escolas, mercados e edifícios residenciais.





O balanço preliminar aponta ao menos duas mortes e dezenas de feridos. Sirenes de alerta aéreo permaneceram ativas durante toda a madrugada, enquanto incêndios e colunas de fumaça se espalhavam por vários pontos de Kiev.





O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia utilizou o míssil balístico hipersônico Oreshnik durante o bombardeio e classificou a ofensiva como um ataque “pesado” contra estruturas civis. Zelensky voltou a pedir reforço imediato da defesa aérea ucraniana com apoio dos Estados Unidos e de países europeus.





De acordo com agências estatais russas, as forças de Moscou utilizaram diferentes tipos de armamentos, incluindo os mísseis Oreshnik, Iskander, Kinzhal e Zircon. O Ministério da Defesa da Rússia declarou que os ataques foram uma resposta a ofensivas ucranianas contra civis em território russo.





O episódio aumenta ainda mais a tensão no conflito e reforça o temor de uma nova escalada militar entre Rússia e Ucrânia.



