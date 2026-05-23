RS: Homem comove bombeiros ao orar por vítima de acidente

Um caminhoneiro comoveu bombeiros, socorristas e outras pessoas que estavam na BR-158, no Rio Grande do Sul, ao pedir para orar por André Mimbacas Saccol, que morreu durante um grave acidente entre caminhão e moto na via. O homem, que não teve o nome revelado, foi flagrado ajoelhado, ao lado do corpo, fazendo a oração.





Ao portal G1, o sargento Fábio Macho contou que o caminhoneiro, que estava envolvido no acidente, se aproximou e pediu para ir até o corpo para orar. O bombeiro disse que ele poderia, desde que não alterasse a cena do acidente. O homem, então, foi até o local isolado, ajoelhou e orou.





A moto era pilotada por André, que bateu na traseira do caminhão dirigido pelo homem que fez a oração. Fábio disse ainda que a cena comoveu e chamou atenção de quem estava ao redor.





– Acho que isso reflete no comportamento de todos, onde todos tomam isso como exemplo para tentar cada vez melhorar no atendimento à comunidade – disse.





O acidente em questão ocorreu no último sábado (16). Saccol foi a única vítima. Ele era empresário no ramo de transportes e natural de Santa Maria.





Via portal Pleno News