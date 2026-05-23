Eduardo Bolsonaro registra boletim de ocorrência após equipe do Intercept rondar sua casa no Texas: "Caso é grave"

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro afirmou nas redes sociais ter vivido uma situação de tensão envolvendo a presença de uma pessoa identificada por ele como ligada ao The Intercept nas proximidades de sua residência no Texas, nos Estados Unidos.





Segundo o parlamentar, sua esposa entrou em contato demonstrando preocupação após perceber um homem circulando ao redor da casa. Eduardo relatou que a filha do casal, Georgia, teria sido a primeira a atender a pessoa antes de ela continuar na região da residência.





Ao chegar ao local, o deputado afirmou ter decidido acionar a polícia por não saber qual seria a intenção do homem. De acordo com Eduardo Bolsonaro, a movimentação também teria incomodado moradores da vizinhança.





Durante o relato, o parlamentar destacou que episódios dessa natureza não são comuns nos Estados Unidos, especialmente no Texas, estado em que, segundo ele, muitas famílias possuem armas dentro de casa. Eduardo ressaltou que não estava fazendo ameaças, mas classificou o caso como uma situação grave e fora da rotina.





Ele informou ainda que a polícia compareceu ao endereço e que um boletim de ocorrência estava sendo formalizado. Segundo o deputado, os agentes solicitaram fotografias da pessoa para avaliar se ela continuaria circulando nas proximidades do imóvel.





Eduardo Bolsonaro também afirmou que, em território americano, atitudes desse tipo podem ser interpretadas como invasão de privacidade ou invasão de propriedade. O parlamentar reforçou que qualquer acesso à residência depende da autorização dos responsáveis pela casa.





Em outro trecho da declaração, o deputado afirmou que não aceitará ações que, segundo ele, possam intimidar sua família ou causar transtornos à vizinhança. “Achando que vão ficar importunando a vizinhança, estaqueando, ou trazendo terror para minha família, isso não ficará assim”, declarou.





Até o momento, o The Intercept não se manifestou publicamente sobre as acusações feitas pelo parlamentar.





Via portal Folha do Estado