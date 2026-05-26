Casal é flagrado fazendo s3xo na sacada de apartamento e caso vai parar na polícia

Moradores registraram a cena em plena luz do dia em prédio no Rio Grande do Sul; ocorrência foi registrada como ato obsceno.





Um casal foi flagrado mantendo relações íntimas na sacada de um apartamento no bairro São Cristóvão, em Lajeado (RS), na tarde desse domingo (24). A situação chamou a atenção de moradores vizinhos e acabou gerando acionamento da polícia.





Vídeos gravados por testemunhas mostram o momento em que os dois aparecem na varanda do imóvel, visíveis para moradores de outros prédios da região. As imagens começaram a circular nas redes sociais ainda no mesmo dia.





Segundo relatos, alguns vizinhos passaram a gritar em direção ao apartamento tentando interromper a situação. Em um dos vídeos, a mulher reage às reclamações e afirma que estava dentro da própria residência.





“Então não olha. Eu tô na minha casa”, disse durante a discussão com os moradores.





A Brigada Militar foi acionada por volta das 18h25 para atender a ocorrência na Avenida Senador Alberto Pasqualini.





De acordo com informações registradas no boletim, moradores relataram incômodo com a cena, enquanto testemunhas afirmaram ter ouvido provocações por parte da mulher, que teria chamado os vizinhos de “invejosos” e sugerido que “fizessem igual”.





Ao serem abordados pela polícia, o casal informou que só se manifestaria judicialmente, alegando que estava dentro da própria residência.





O caso foi registrado como ato obsceno e tratado como ocorrência simples pela Brigada Militar.





Fonte: Folha do Estado



