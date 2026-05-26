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terça-feira, 26 de maio de 2026

Lula faz 2ª sessão de radioterapia contra o câncer

terça-feira, maio 26, 2026  Nenhum comentário

Depois ele embarcou para Manaus, de onde retorna nesta quarta.

O presidente Lula (PT) realizou nesta terça-feira (26) a segunda sessão de radioterapia, tratamento estabelecido após a remoção de uma lesão no couro cabeludo diagnosticada como um câncer de pele basocelular, o tipo mais comum e menos agressivo de câncer de pele.

O petista iniciou o tratamento nesta segunda-feira (25). Ao todo, ele deve fazer 15 sessões do tratamento em até três semanas.

O procedimento na cabeça foi realizado no dia 24 de abril, no Hospital Sírio-Libanês de Brasília.

O presidente chegou ao hospital por volta das 6h50 da manhã e, após o tratamento, seguiu para a Base Aérea de Brasília, onde embarcou para o cumprimento de agendas em Manaus (AM).

Ele deve permanecer no estado até esta quarta-feira (27).


Cirurgias de Lula

O presidente Lula foi submetido a dois procedimentos médicos no final de abril, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

De acordo com o médico Roberto Kalil, a equipe cuidou de uma lesão de pele na cabeça e realizou uma intervenção no punho do presidente.

Via Diário do Poder

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