Lula faz 2ª sessão de radioterapia contra o câncer

Depois ele embarcou para Manaus, de onde retorna nesta quarta.





O presidente Lula (PT) realizou nesta terça-feira (26) a segunda sessão de radioterapia, tratamento estabelecido após a remoção de uma lesão no couro cabeludo diagnosticada como um câncer de pele basocelular, o tipo mais comum e menos agressivo de câncer de pele.





O petista iniciou o tratamento nesta segunda-feira (25). Ao todo, ele deve fazer 15 sessões do tratamento em até três semanas.





O procedimento na cabeça foi realizado no dia 24 de abril, no Hospital Sírio-Libanês de Brasília.





O presidente chegou ao hospital por volta das 6h50 da manhã e, após o tratamento, seguiu para a Base Aérea de Brasília, onde embarcou para o cumprimento de agendas em Manaus (AM).





Ele deve permanecer no estado até esta quarta-feira (27).









Cirurgias de Lula





O presidente Lula foi submetido a dois procedimentos médicos no final de abril, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.





De acordo com o médico Roberto Kalil, a equipe cuidou de uma lesão de pele na cabeça e realizou uma intervenção no punho do presidente.





Via Diário do Poder