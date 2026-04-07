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terça-feira, 7 de abril de 2026

O blog Sobral 24 horas supera 246 milhões de visualizações

terça-feira, abril 07, 2026  Nenhum comentário

Criado em 2011, o blog Sobral 24 Horas vem se destacando ao longo dos anos como uma das principais fontes de informação da região Norte do Ceará. Com sede em Sobral, o portal tem como compromisso manter a população bem informada, com atualização 24 horas por dia, prezando sempre pela qualidade do conteúdo e relevância social das notícias.

O site aborda uma ampla variedade de temas, levando ao público informações sobre acontecimentos locais, estaduais, nacionais e internacionais, consolidando-se como um canal dinâmico e confiável para os leitores.

Atualmente, o Sobral 24 Horas acumula números expressivos, ultrapassando a marca de 246 milhões de visualizações e contando com mais de 84 mil postagens publicadas ao longo de sua trajetória. Ressalta-se que esses dados são oficiais do Google Analytics, o que reforça ainda mais a credibilidade e o alcance do portal junto ao público.

Quando se trata de sites de notícias, o Sobral 24 Horas ocupa posição de destaque, sendo reconhecido como o portal mais acessado em Sobral e em toda a região, resultado de um trabalho contínuo voltado à informação rápida, precisa e de interesse da sociedade.

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