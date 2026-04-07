O blog Sobral 24 horas supera 246 milhões de visualizações

Criado em 2011, o blog Sobral 24 Horas vem se destacando ao longo dos anos como uma das principais fontes de informação da região Norte do Ceará. Com sede em Sobral, o portal tem como compromisso manter a população bem informada, com atualização 24 horas por dia, prezando sempre pela qualidade do conteúdo e relevância social das notícias.





O site aborda uma ampla variedade de temas, levando ao público informações sobre acontecimentos locais, estaduais, nacionais e internacionais, consolidando-se como um canal dinâmico e confiável para os leitores.





Atualmente, o Sobral 24 Horas acumula números expressivos, ultrapassando a marca de 246 milhões de visualizações e contando com mais de 84 mil postagens publicadas ao longo de sua trajetória. Ressalta-se que esses dados são oficiais do Google Analytics, o que reforça ainda mais a credibilidade e o alcance do portal junto ao público.



