Presidente da bancada do agro diz que setor era mais respeitado no governo Bolsonaro

A presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Tereza Cristina, afirmou que o agronegócio brasileiro era mais respeitado durante o governo de Jair Bolsonaro. A declaração foi feita em meio a críticas sobre a atual relação do setor com o governo federal.





Segundo a parlamentar, o período anterior foi marcado por maior alinhamento entre o Executivo e os interesses do agro, o que, na avaliação dela, garantia mais segurança e reconhecimento ao setor produtivo. Ela também destacou que havia diálogo direto e maior valorização das demandas ligadas à produção rural.





A fala ocorre em um cenário de tensão entre representantes do agronegócio e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Integrantes da bancada ruralista têm demonstrado preocupação com políticas ambientais e decisões que, segundo eles, podem impactar a atividade no campo.





A Frente Parlamentar da Agropecuária é uma das mais influentes do Congresso Nacional, reunindo parlamentares ligados ao setor e atuando diretamente na formulação de políticas públicas. O grupo tem forte capacidade de articulação política e costuma pressionar o governo em pautas relacionadas à produção, crédito rural e legislação ambiental.





Durante o governo Bolsonaro, a bancada ruralista ganhou ainda mais protagonismo, ampliando sua influência sobre decisões estratégicas e órgãos ligados ao meio ambiente e à agricultura.





A declaração de Tereza Cristina reforça o posicionamento de parte do setor, que cobra maior previsibilidade e participação nas decisões governamentais, enquanto o atual governo busca equilibrar o crescimento do agronegócio com compromissos ambientais e sociais.





Folha do Estado