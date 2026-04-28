Prédio desaba no Centro de Ubajara após rachaduras e fortes chuvas

Um prédio comercial desabou completamente na noite desta segunda-feira (27), no Centro de Ubajara, na Serra da Ibiapaba, no norte do estado. O imóvel, onde funcionava uma loja de roupas infantis, veio abaixo após apresentar rachaduras na estrutura, causando grande destruição. Apesar da gravidade do desabamento, ninguém ficou ferido. Sílvia, proprietária da loja, relatou que ela, o esposo e os dois filhos haviam deixado o local poucos minutos antes da estrutura ceder.





Segundo a comerciante, os problemas estruturais começaram após uma obra realizada em um terreno vizinho. Ela afirmou que vinha alertando os responsáveis há mais de um mês sobre o risco de desabamento. “Estava com mais ou menos um mês que eu avisava os responsáveis pela obra que estava perigoso. Eles tiraram o telhado e a gente estava correndo risco”, contou.





Com medo da situação, a família começou a retirar parte da mercadoria e outros materiais da loja para um imóvel próximo. Pouco tempo depois, o prédio desabou completamente.





Além das rachaduras já existentes, as fortes chuvas registradas na noite de segunda-feira na Serra da Ibiapaba podem ter contribuído para o colapso da estrutura. O temporal atingiu diversos municípios da região e aumentou a preocupação de moradores com imóveis em situação de risco.





A mãe da comerciante e outros familiares, que moram nos fundos do imóvel, também conseguiram deixar a área antes do desabamento. “Graças a Deus foi só prejuízo material. A gente teve a precaução de sair antes”, afirmou Sílvia, ainda abalada.





Imagens registradas após o incidente revelam um cenário de destruição, com paredes, telhado e estruturas metálicas espalhadas pela rua. O caso deverá ser apurado pelas autoridades, que irão investigar as causas do desabamento e possível relação com a obra vizinha.





Via CN7