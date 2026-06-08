Duas pessoas morrem em grave acidente na BR-222, na BR22, em Ubaúna/Coreaú

Um grave acidente de trânsito registrado na noite desta segunda-feira (8) resultou na morte de duas pessoas na BR-222, na localidade de Ubaúna, distrito do município de Coreaú, na região Norte do Ceará.





Segundo informações, um veículo de passeio colidiu com uma motocicleta Honda Pop 100, ocupada por duas mulheres e um homem. Com o forte impacto da colisão, um homem e uma das mulheres morreram ainda no local, antes da chegada do socorro.





A terceira ocupante da motocicleta ficou ferida e foi socorrida para uma unidade de saúde da região. Até o momento, seu estado de saúde não foi divulgado.





As identidades das vítimas fatais ainda não foram oficialmente confirmadas pelas autoridades. No entanto, segundo relatos de testemunhas, elas seriam moradoras do município de Frecheirinha.





Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) atenderam a ocorrência e realizaram os primeiros procedimentos no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para realizar os trabalhos periciais e providenciar a remoção dos corpos.





As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.





Fonte: Sobral na Mídia.