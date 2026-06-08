Prefeito Oscar Rodrigues inaugura novo CEI na Cohab II e amplia oferta de educação infantil em Sobral

O prefeito de Sobral, Dr. Oscar Rodrigues, inaugura na próxima quarta-feira (10/6) o Centro de Educação Infantil (CEI) Maria Isabel Pereira de Paula Caitano, localizado no bairro Cohab II. A solenidade está marcada para as 17h30.





A entrega do novo equipamento reforça o compromisso da gestão municipal com a educação e a ampliação da rede de ensino infantil, representando mais um espaço de acolhimento, aprendizagem e desenvolvimento para as crianças da comunidade.





Com estrutura moderna e voltada ao atendimento da primeira infância, o CEI chega para beneficiar famílias da Cohab II e de bairros vizinhos, garantindo mais acesso à educação pública de qualidade desde os primeiros anos de vida.





A inauguração simboliza mais um investimento da administração do prefeito Oscar Rodrigues na formação das novas gerações, fortalecendo as políticas públicas voltadas à educação e ao bem-estar das famílias sobralenses.



