Flávio Bolsonaro vence Lula em disputa de 2º turno

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Gerp e divulgada nesta terça-feira (9) indica que o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), aparece à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um cenário de segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

De acordo com o levantamento, Flávio Bolsonaro registra 44,7% das intenções de voto, enquanto Lula soma 39,1%. Outros 13,1% afirmaram que não votariam em nenhum dos dois candidatos, e 3,2% não souberam ou não responderam.

Flávio Bolsonaro x Lula

Flávio Bolsonaro (PL): 44,7%

Lula (PT): 39,1%

Nenhum deles: 13,1%

Não sabe: 3,2%

A pesquisa também simulou disputas entre Lula e outros possíveis candidatos à Presidência. Em um cenário contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o atual presidente aparece na liderança com 39,2% das intenções de voto, contra 34,5% do mineiro.

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 39,2%

Romeu Zema (Novo): 34,5%

Nenhum deles: 21,6%

Não sabe: 4,6%

Já em uma eventual disputa contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), Lula também lidera, alcançando 38,9%, enquanto Caiado registra 33,8%.

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 38,9%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 33,8%

Nenhum deles: 23,1%

Não sabe: 4,1%

O Instituto Gerp ouviu 2.000 eleitores brasileiros entre os dias 2 e 5 de junho de 2026. A margem de erro da pesquisa é de 2,24 pontos percentuais, com nível de confiança de 95,55%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01792/2026.

Via portal Diário do Poder