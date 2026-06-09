Flávio Bolsonaro vence Lula em disputa de 2º turno

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Gerp e divulgada nesta terça-feira (9) indica que o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), aparece à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um cenário de segundo turno das eleições presidenciais de 2026.
De acordo com o levantamento, Flávio Bolsonaro registra 44,7% das intenções de voto, enquanto Lula soma 39,1%. Outros 13,1% afirmaram que não votariam em nenhum dos dois candidatos, e 3,2% não souberam ou não responderam.
Flávio Bolsonaro x Lula
- Flávio Bolsonaro (PL): 44,7%
- Lula (PT): 39,1%
- Nenhum deles: 13,1%
- Não sabe: 3,2%
A pesquisa também simulou disputas entre Lula e outros possíveis candidatos à Presidência. Em um cenário contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o atual presidente aparece na liderança com 39,2% das intenções de voto, contra 34,5% do mineiro.
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 39,2%
- Romeu Zema (Novo): 34,5%
- Nenhum deles: 21,6%
- Não sabe: 4,6%
Já em uma eventual disputa contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), Lula também lidera, alcançando 38,9%, enquanto Caiado registra 33,8%.
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 38,9%
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 33,8%
- Nenhum deles: 23,1%
- Não sabe: 4,1%
O Instituto Gerp ouviu 2.000 eleitores brasileiros entre os dias 2 e 5 de junho de 2026. A margem de erro da pesquisa é de 2,24 pontos percentuais, com nível de confiança de 95,55%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01792/2026.
Via portal Diário do Poder
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria