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terça-feira, 9 de junho de 2026

Ch0cante: homem de 25 anos é preso por ab*so contra a filha de 5 anos em Tapauá

terça-feira, junho 09, 2026  Nenhum comentário

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 64ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tapauá , cumpriu, nesta segunda-feira (8), um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 25 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria filha, de 5 anos. A prisão ocorreu no bairro São João, no município. 

De acordo com o delegado Alexandre Assis, as investigações tiveram início em maio deste ano, após a mãe da criança perceber lesões em suas partes íntimas e procurar a delegacia para registrar a denúncia. 

“A criança foi ouvida em escuta especializada e relatou que os abusos teriam sido cometidos pelo pai. Diante dos elementos reunidos durante a investigação, representamos pela prisão preventiva do autor”, informou o delegado.

Segundo a autoridade policial, as investigações continuam para apurar a possível ocorrência do mesmo crime contra a irmã mais nova da vítima. 


Procedimentos 

O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável e permanecerá à disposição da Justiça.

Fonte: Portal CM7

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