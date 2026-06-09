Ch0cante: homem de 25 anos é preso por ab*so contra a filha de 5 anos em Tapauá

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 64ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tapauá , cumpriu, nesta segunda-feira (8), um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 25 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria filha, de 5 anos. A prisão ocorreu no bairro São João, no município.





De acordo com o delegado Alexandre Assis, as investigações tiveram início em maio deste ano, após a mãe da criança perceber lesões em suas partes íntimas e procurar a delegacia para registrar a denúncia.





“A criança foi ouvida em escuta especializada e relatou que os abusos teriam sido cometidos pelo pai. Diante dos elementos reunidos durante a investigação, representamos pela prisão preventiva do autor”, informou o delegado.





Segundo a autoridade policial, as investigações continuam para apurar a possível ocorrência do mesmo crime contra a irmã mais nova da vítima.









Procedimentos





O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável e permanecerá à disposição da Justiça.