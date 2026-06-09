PF apura esquema de fraudes em licitações e desvio de R$ 29 milhões no Ceará

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (9), a Operação Rota Fantasma, que investiga um suposto esquema de fraudes em licitações e desvios de recursos públicos federais em municípios do interior do Ceará. A ação conta com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU). Segundo a PF, as suspeitas envolvem contratos de locação de veículos e execução de obras destinados a diversas secretarias municipais de Jaguaretama, Acopiara, Abaiara, Iracema e Jaguaribe.





Por determinação da 18ª Vara da Justiça Federal, estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Jaguaribe, Jaguaretama, Brejo Santo, Acopiara, Abaiara e Iracema. Os agentes buscam documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam contribuir para o avanço das investigações.





De acordo com a Polícia Federal, o objetivo é identificar a participação dos suspeitos nos crimes investigados, rastrear a aplicação dos recursos federais destinados aos municípios e verificar possíveis desvios ou apropriação indevida de verbas públicas por integrantes de secretarias municipais e comissões de licitação.





As investigações tiveram início em 2025 após uma comunicação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O órgão apontou movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a capacidade econômica de empresas que, entre 2017 e 2023, participaram de processos licitatórios e receberam cerca de R$ 29 milhões de órgãos públicos.





Ainda segundo a apuração, as empresas investigadas não possuíam estrutura logística e operacional compatível com os contratos firmados. Parte dos valores recebidos teria sido posteriormente repassada a possíveis servidores públicos.





Os investigados poderão responder, em tese, pelos crimes de corrupção ativa e passiva, fraude em licitações e lavagem de dinheiro. A PF informou que as investigações prosseguem com a análise do material apreendido durante a operação.





Fonte: CN7