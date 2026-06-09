SINE/IDT Sobral divulga 422 vagas de emprego; confira as oportunidades disponíveis

O SINE/IDT de Sobral está com 422 vagas de emprego abertas para diversas áreas de atuação. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional, além de uma vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD).

Entre os destaques da semana estão as 300 vagas para trabalhador polivalente da confecção de calçados e 61 vagas para pedreiro, setores que concentram o maior número de oportunidades disponíveis no município.

Confira a relação completa das vagas:

Vagas gerais

Açougueiro – 02 vagas

Agente de vendas de serviços – 01 vaga

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 06 vagas

Ajudante de cozinha – 02 vagas

Ajudante de obras – 01 vaga

Assistente de vendas – 01 vaga

Auxiliar de cozinha – 01 vaga

Auxiliar de limpeza – 02 vagas

Auxiliar de linha de produção – 07 vagas

Auxiliar de manutenção predial – 01 vaga

Auxiliar de marceneiro – 01 vaga

Auxiliar de mecânico de autos – 01 vaga

Caixa lotérico – 01 vaga

Confeiteiro – 01 vaga

Consultor de vendas – 04 vagas

Cozinheiro de restaurante – 01 vaga

Cozinheiro geral – 02 vagas

Desenhista industrial gráfico (Designer Gráfico) – 01 vaga

Eletricista auxiliar – 01 vaga

Empregado doméstico nos serviços gerais – 01 vaga

Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais – 01 vaga

Engenheiro civil – 01 vaga

Estoquista – 01 vaga

Forneiro de padaria – 01 vaga

Gerente de produção – 01 vaga

Gerente de supermercado – 01 vaga

Gestor de manutenção – 01 vaga

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga

Marceneiro – 01 vaga

Mecânico de manutenção de ônibus – 01 vaga

Motorista carreteiro – 01 vaga

Motorista de automóveis – 01 vaga

Motorista entregador – 01 vaga

Operador de caixa – 01 vaga

Pedreiro – 61 vagas

Recepcionista atendente – 01 vaga

Representante técnico de vendas – 01 vaga

Salgadeiro – 02 vagas

Sommelier de vinho – 01 vaga

Trabalhador polivalente da confecção de calçados – 300 vagas

Vendedor interno – 01 vaga

Vendedor porta a porta – 02 vagas

Total de vagas gerais: 421

Vagas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Auxiliar administrativo – 01 vaga

Total de vagas PCD: 01