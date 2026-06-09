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terça-feira, 9 de junho de 2026

SINE/IDT Sobral divulga 422 vagas de emprego; confira as oportunidades disponíveis

terça-feira, junho 09, 2026  Nenhum comentário

O SINE/IDT de Sobral está com 422 vagas de emprego abertas para diversas áreas de atuação. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional, além de uma vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD).

Entre os destaques da semana estão as 300 vagas para trabalhador polivalente da confecção de calçados e 61 vagas para pedreiro, setores que concentram o maior número de oportunidades disponíveis no município.

Confira a relação completa das vagas:

Vagas gerais

  • Açougueiro – 02 vagas
  • Agente de vendas de serviços – 01 vaga
  • Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 06 vagas
  • Ajudante de cozinha – 02 vagas
  • Ajudante de obras – 01 vaga
  • Assistente de vendas – 01 vaga
  • Auxiliar de cozinha – 01 vaga
  • Auxiliar de limpeza – 02 vagas
  • Auxiliar de linha de produção – 07 vagas
  • Auxiliar de manutenção predial – 01 vaga
  • Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
  • Auxiliar de mecânico de autos – 01 vaga
  • Caixa lotérico – 01 vaga
  • Confeiteiro – 01 vaga
  • Consultor de vendas – 04 vagas
  • Cozinheiro de restaurante – 01 vaga
  • Cozinheiro geral – 02 vagas
  • Desenhista industrial gráfico (Designer Gráfico) – 01 vaga
  • Eletricista auxiliar – 01 vaga
  • Empregado doméstico nos serviços gerais – 01 vaga
  • Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais – 01 vaga
  • Engenheiro civil – 01 vaga
  • Estoquista – 01 vaga
  • Forneiro de padaria – 01 vaga
  • Gerente de produção – 01 vaga
  • Gerente de supermercado – 01 vaga
  • Gestor de manutenção – 01 vaga
  • Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga
  • Marceneiro – 01 vaga
  • Mecânico de manutenção de ônibus – 01 vaga
  • Motorista carreteiro – 01 vaga
  • Motorista de automóveis – 01 vaga
  • Motorista entregador – 01 vaga
  • Operador de caixa – 01 vaga
  • Pedreiro – 61 vagas
  • Recepcionista atendente – 01 vaga
  • Representante técnico de vendas – 01 vaga
  • Salgadeiro – 02 vagas
  • Sommelier de vinho – 01 vaga
  • Trabalhador polivalente da confecção de calçados – 300 vagas
  • Vendedor interno – 01 vaga
  • Vendedor porta a porta – 02 vagas

Total de vagas gerais: 421

Vagas para Pessoa com Deficiência (PCD)

  • Auxiliar administrativo – 01 vaga

Total de vagas PCD: 01

Total geral de vagas: 422

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