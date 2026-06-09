SINE/IDT Sobral divulga 422 vagas de emprego; confira as oportunidades disponíveis

O SINE/IDT de Sobral está com 422 vagas de emprego abertas para diversas áreas de atuação. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional, além de uma vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD).
Entre os destaques da semana estão as 300 vagas para trabalhador polivalente da confecção de calçados e 61 vagas para pedreiro, setores que concentram o maior número de oportunidades disponíveis no município.
Confira a relação completa das vagas:
Vagas gerais
- Açougueiro – 02 vagas
- Agente de vendas de serviços – 01 vaga
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 06 vagas
- Ajudante de cozinha – 02 vagas
- Ajudante de obras – 01 vaga
- Assistente de vendas – 01 vaga
- Auxiliar de cozinha – 01 vaga
- Auxiliar de limpeza – 02 vagas
- Auxiliar de linha de produção – 07 vagas
- Auxiliar de manutenção predial – 01 vaga
- Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
- Auxiliar de mecânico de autos – 01 vaga
- Caixa lotérico – 01 vaga
- Confeiteiro – 01 vaga
- Consultor de vendas – 04 vagas
- Cozinheiro de restaurante – 01 vaga
- Cozinheiro geral – 02 vagas
- Desenhista industrial gráfico (Designer Gráfico) – 01 vaga
- Eletricista auxiliar – 01 vaga
- Empregado doméstico nos serviços gerais – 01 vaga
- Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais – 01 vaga
- Engenheiro civil – 01 vaga
- Estoquista – 01 vaga
- Forneiro de padaria – 01 vaga
- Gerente de produção – 01 vaga
- Gerente de supermercado – 01 vaga
- Gestor de manutenção – 01 vaga
- Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga
- Marceneiro – 01 vaga
- Mecânico de manutenção de ônibus – 01 vaga
- Motorista carreteiro – 01 vaga
- Motorista de automóveis – 01 vaga
- Motorista entregador – 01 vaga
- Operador de caixa – 01 vaga
- Pedreiro – 61 vagas
- Recepcionista atendente – 01 vaga
- Representante técnico de vendas – 01 vaga
- Salgadeiro – 02 vagas
- Sommelier de vinho – 01 vaga
- Trabalhador polivalente da confecção de calçados – 300 vagas
- Vendedor interno – 01 vaga
- Vendedor porta a porta – 02 vagas
Total de vagas gerais: 421
Vagas para Pessoa com Deficiência (PCD)
- Auxiliar administrativo – 01 vaga
Total de vagas PCD: 01
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