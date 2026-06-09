PCC: Chefe de investigadores e ex-estagiário do MP são presos

A suspeita de infiltração do PCC em órgãos responsáveis pelo combate ao crime organizado motivou uma operação do Ministério Público de São Paulo nesta terça-feira (9). Entre os presos estão um chefe de investigadores da Polícia Civil, um ex-policial civil e um ex-estagiário do próprio Ministério Público, apontados como integrantes de um esquema de extorsão e que teria vazado informações sigilosas.





Segundo as investigações, o grupo também é investigado por possível participação em um plano para assassinar um promotor integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).





A ação faz parte da Operação Infiltrados, deflagrada pelo Ministério Público em Campinas e Cardoso, no interior paulista. Além dos três mandados de prisão temporária, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão, incluindo diligências contra um policial penal.





De acordo com o Ministério Público, um dos focos da investigação envolve um chefe de investigadores que atuava na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Campinas.





Segundo o Gaeco, ele teria se encontrado com um dos principais envolvidos em um plano para matar um promotor do Gaeco poucos dias antes da deflagração da Operação Pronta Resposta, realizada em agosto do ano passado para impedir o atentado.





Durante as apurações, investigadores encontraram vídeos que registrariam o encontro entre os suspeitos. Agora, o Ministério Público tenta esclarecer se informações sigilosas sobre a operação foram repassadas ao integrante da facção criminosa.





Outro eixo da investigação envolve um ex-estagiário do Ministério Público que atualmente atua como advogado. Segundo o Gaeco, ele teria se infiltrado deliberadamente em uma Promotoria Criminal de Campinas para ter acesso a bancos de dados e identificar criminosos com grande poder econômico para utilizar as informações com o objetivo de obter dinheiro em troca de suposta proteção contra investigações.





O Ministério Público afirma que ele contava com a colaboração de outros agentes públicos, entre eles o policial penal e o ex-policial civil alvos da operação. Segundo o Ministério Público, o ex-policial civil preso na operação já havia sido expulso da corporação anos atrás após envolvimento em um caso de extorsão mediante sequestro.





Via portal Pleno News

foto ilustrativa IA