SEM PENA E SEM DÓ: homem é perseguido e executado a tiros dentro de residência em Forquilha/CE

Um homicídio foi registrado na manhã desta terça-feira (9) na Rua Paulo Franklin, no bairro Edmundo Rodrigues, em Forquilha. A vítima, Francisco Roberto Laurindo, 54 anos, natural de Meruoca, foi morta a tiros em uma ação criminosa que assustou moradores da região.





Segundo informações, a vítima estava sentada na calçada quando foi surpreendida por indivíduos ainda não identificados. Os suspeitos teriam chegado ao local e efetuado diversos disparos de arma de fogo contra o homem.





Mesmo ferido, a vítima ainda tentou escapar dos atiradores correndo para o interior de uma residência. No entanto, os criminosos continuaram a perseguição e efetuaram novos disparos, consumando o homicídio dentro do imóvel.





Francisco Roberto Laurindo tinha passagens pela Polícia.





A ocorrência chamou a atenção por ter acontecido em uma área movimentada do bairro, em frente a uma creche e nas proximidades de uma areninha. Equipes da Polícia Militar foram acionadas para isolar a área e realizar os primeiros levantamentos.





A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local para realizar os procedimentos periciais e a remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil, por meio do Núcleo de Homicídios, que busca identificar os autores do crime e esclarecer a motivação da execução.