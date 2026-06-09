Combate à dengue é intensificada com uso do carro fumacê em Sobral

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Saúde, intensificou nesta segunda-feira (8/06) as ações de combate à dengue com a utilização do carro fumacê. A estratégia teve início no bairro COHAB II e integra o conjunto de medidas adotadas pelo município para o enfrentamento das arboviroses.





A definição das áreas contempladas ocorreu a partir de estudos epidemiológicos realizados pelas equipes de vigilância em saúde, que identificaram territórios com maior incidência de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.





O carro fumacê realiza a dispersão de uma névoa de inseticida capaz de eliminar os mosquitos adultos, contribuindo para a redução da circulação do vetor e para o controle das doenças. Para garantir maior efetividade da ação, as equipes seguem um cronograma estratégico, com rotas definidas de acordo com os indicadores epidemiológicos de cada localidade.









MAIS AÇÕES DE COMBATE AS ARBOVIROSES





Além da utilização do fumacê, a Secretaria da Saúde mantém outras ações permanentes de enfrentamento às arboviroses, como a borrifação de imóveis e espaços públicos, visitas domiciliares para identificação e eliminação de criadouros, além de atividades de orientação e educação em saúde junto à população.









A participação da população é fundamental nesse processo. Medidas simples, como eliminar recipientes que possam acumular água, manter quintais limpos e permitir o acesso dos agentes de combate às endemias durante as visitas domiciliares, são essenciais para interromper o ciclo de reprodução do mosquito e proteger a saúde de toda a comunidade.