STJ mantém prisão de Deolane Bezerra e rejeita pedido de liberdade

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de liberdade apresentado pela defesa da influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra, mantendo a prisão preventiva decretada no âmbito de uma investigação que apura suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado.





A decisão foi tomada pelo desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, relator do caso, que tramita sob segredo de Justiça. Com o indeferimento do habeas corpus, Deolane permanecerá presa enquanto o processo segue em análise nas instâncias competentes.





A influenciadora foi presa no fim de maio durante uma operação da Polícia Civil de São Paulo. As investigações apontam suspeitas de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro supostamente relacionado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo os investigadores, Deolane teria utilizado sua visibilidade pública para conferir aparência de legalidade a recursos de origem ilícita. A defesa nega as acusações.





Os advogados da influenciadora recorreram ao STJ para tentar revogar a prisão preventiva. A argumentação da defesa incluía a substituição da prisão por medidas alternativas, mas o pedido não foi acolhido pela Corte.





O caso é analisado pela Quinta Turma do STJ e segue sob sigilo judicial. Além de Deolane, outras pessoas também foram indiciadas na investigação, entre elas o líder da facção criminosa, Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola. Todos negam participação nos crimes investigados.





Com a decisão, Deolane permanece presa preventivamente enquanto as investigações e os desdobramentos judiciais do caso continuam em andamento.



