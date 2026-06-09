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terça-feira, 9 de junho de 2026

S3xo e visitas sob restrição: Seleção terá concentração blindada na Copa

terça-feira, junho 09, 2026  Nenhum comentário

A preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 contará com regras rígidas de convivência e concentração. Sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, a comissão técnica adotou medidas para garantir que os atletas mantenham foco total na disputa do Mundial, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Entre as principais determinações está a restrição de visitas aos jogadores durante o período de concentração. Familiares não terão acesso livre ao hotel da delegação brasileira, sendo autorizados a encontrar os atletas apenas em datas específicas previamente definidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A medida faz parte de um planejamento elaborado para proporcionar tranquilidade e privacidade ao grupo durante a competição. Segundo a direção da CBF, o objetivo é evitar distrações e permitir que os jogadores permaneçam totalmente focados nos treinamentos, jogos e atividades relacionadas ao torneio.

O presidente da entidade, Samir Xaud, já havia defendido uma concentração mais fechada durante a Copa, argumentando que o período de aproximadamente 40 dias dedicado à Seleção exige comprometimento integral dos convocados. A avaliação é de que o isolamento temporário faz parte do esforço necessário para buscar o hexacampeonato mundial.

Ancelotti, que assumiu a Seleção Brasileira em 2025, também tem adotado um discurso voltado ao fortalecimento do grupo e da disciplina coletiva. O treinador italiano vem destacando a importância de uma equipe focada, humilde e comprometida com os objetivos da competição.

A estratégia segue modelos adotados por outras seleções campeãs do mundo, que costumam limitar o contato externo durante grandes torneios para preservar a concentração dos atletas. A expectativa da comissão técnica é criar um ambiente de trabalho mais controlado e favorável ao desempenho esportivo.

Via portal Folha do Estado

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