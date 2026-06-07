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domingo, 7 de junho de 2026

NOTA DE PESAR

domingo, junho 07, 2026  Nenhum comentário

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento, neste domingo (07), da agente de combate às endemias Carina Vieira da Silva, moradora do distrito de Rafael Arruda, no município de Sobral.

Profissional dedicada e comprometida com o bem-estar da população, Carina prestou relevantes serviços à comunidade, contribuindo de forma significativa para as ações de prevenção e combate às endemias em sua região.

Neste momento de dor e saudade, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, rogando a Deus que conceda força, conforto e serenidade a todos para enfrentar esta irreparável perda.

O Blog Sobral 24 Horas se solidariza com a família enlutada e com todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com Carina, expressando suas mais sinceras condolências.

Que sua trajetória de dedicação ao próximo seja lembrada com carinho e gratidão. Descanse em paz.

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