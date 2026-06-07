Vila Real FC anuncia Lamar Lima como novo treinador para a Série C do Cearense

O Vila Real FC anunciou Lamar Lima como novo treinador da equipe para a disputa da Série C do Campeonato Cearense. O técnico chega ao clube com experiência no futebol nordestino e passagens por equipes tradicionais, especialmente nas divisões de acesso.





Lamar construiu sua trajetória com trabalhos voltados ao desenvolvimento de elencos competitivos e à busca por resultados em competições estaduais. Sua última passagem foi pelo Crato Sport Club, onde deu continuidade ao trabalho no futebol cearense.





Entre os momentos de maior destaque da carreira, Lamar Lima comandou o Nacional de Patos em campanha que levou o clube às semifinais do Campeonato Paraibano e garantiu vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.





Com a chegada do novo treinador, o Vila Real FC inicia uma nova etapa de preparação, mirando uma participação forte na Série C do Cearense e buscando consolidar um projeto competitivo dentro do futebol estadual. Via Sobral em Revista