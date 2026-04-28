Câmara do Recife rejeita título de cidadão para Wagner Moura

Nesta segunda-feira (27), a Câmara Municipal do Recife discutiu e rejeitou o projeto de decreto legislativo nº 01/2026, que concedia o Título de Cidadão do Recife ao ator, diretor e produtor Wagner Moura. A proposta precisava do apoio de 3/5 dos vereadores, mas recebeu 16 votos favoráveis e 7 contrários, número insuficiente para aprovação.





O projeto é de autoria do vereador Carlos Muniz (PSB). Durante a sessão, o vereador Eduardo Moura (Novo) criticou a homenagem e questionou qual seria o benefício da iniciativa para a população da cidade.





– É esse tipo de projeto que eu me questiono o que traz de benefício para a população – disse.





– Deveria ter uma mudança nesse Regimento [Interno] para que certos tipos de ação totalmente políticas não acontecessem. Temos comandas importantíssima nesta Casa, mas se a gente mesmo não valoriza, quem é que vai valorizar? Peço aos meus pares que votem não a esse projeto – complementou.





Ao defender a proposta, Carlos Muniz afirmou que a homenagem tem relação com a atuação de Wagner Moura no filme O Agente Secreto, dirigido pelo recifense Kleber Mendonça Filho e ambientado na capital pernambucana.





– Mais do que um thriller político, o longa demonstrou elementos da cultura, folclore e história da nossa cidade, que há muito fazem parte da nossa construção como povo. Wagner Moura interpretou o professor Armando, que vem para o Recife fugindo da repressão e perseguição do Regime Militar brasileiro no século passado – relatou.





E continuou:





– Aclamado no mundo inteiro, o filme acumulou premiações em festivais de cinema e alçou o Recife ao topo da indústria cinematográfica mundial. Por sua vez, Wagner Moura imprimiu o DNA recifense em seu personagem.





(Pleno News)