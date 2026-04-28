Café Jaibaras segue com a família Vasconcelos que manterá a tradição no Becco

Uma reunião realizada nesta segunda-feira (27/4), no gabinete do prefeito Oscar Rodrigues, definiu o futuro do tradicional Café Jaibaras, um dos pontos mais emblemáticos do Becco do Cotovelo, em Sobral.





Segundo informações, a Prefeitura desistiu da desapropriação do imóvel e o estabelecimento permanecerá sob comando do casal Lourdinha e Expedito Vasconcelos, que seguirá à frente do negócio ao lado da família.





Ainda conforme apurado, a proposta final não era a mais desejada por Lourdinha, que avaliava dedicar mais tempo à filha, que demanda cuidados especiais. No entanto, diante da possibilidade de perda do patrimônio familiar, houve entendimento para manutenção das atividades.





Também participou da reunião o filho do casal, Herlon Vasconcelos. A mediação foi conduzida pelo advogado José Clito Carneiro, representante da família.



