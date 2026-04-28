Oportunidade em Sobral: SINE/IDT anuncia 130 vagas de emprego em diversas áreas nesta terça-feira, dia 28

O SINE/IDT está com 130 vagas de emprego abertas em Sobral, contemplando diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. As oportunidades incluem tanto o público em geral quanto vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD).

📊 Vagas para o público geral (117 oportunidades)

Entre os destaques, a função de pedreiro lidera com 60 vagas, sendo a maior demanda atual. Também há forte oferta para a área de vendas e serviços:

Consultor de vendas – 06 vagas

Auxiliar de cozinha – 04 vagas

Auxiliar administrativo – 03 vagas

Auxiliar de limpeza – 03 vagas

Auxiliar de logística – 02 vagas

Costureira em geral – 02 vagas

Enfermeiro – 02 vagas

Operador de caixa – 02 vagas

Vendedor interno – 02 vagas

Outras funções com 01 vaga incluem: ajudante de açougueiro, almoxarife, assessor de microcrédito, babá, camareira de hotel, confeiteiro, cozinheiro geral, estoquista, fiscal de loja, garçom, gerente comercial, motorista (carreteiro e entregador), técnico de enfermagem, entre diversas outras.

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (13 oportunidades)

O SINE/IDT também disponibiliza vagas exclusivas para PcD: