Oportunidade em Sobral: SINE/IDT anuncia 130 vagas de emprego em diversas áreas nesta terça-feira, dia 28

O SINE/IDT está com 130 vagas de emprego abertas em Sobral, contemplando diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. As oportunidades incluem tanto o público em geral quanto vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD).
📊 Vagas para o público geral (117 oportunidades)
Entre os destaques, a função de pedreiro lidera com 60 vagas, sendo a maior demanda atual. Também há forte oferta para a área de vendas e serviços:
- Consultor de vendas – 06 vagas
- Auxiliar de cozinha – 04 vagas
- Auxiliar administrativo – 03 vagas
- Auxiliar de limpeza – 03 vagas
- Auxiliar de logística – 02 vagas
- Costureira em geral – 02 vagas
- Enfermeiro – 02 vagas
- Operador de caixa – 02 vagas
- Vendedor interno – 02 vagas
Outras funções com 01 vaga incluem: ajudante de açougueiro, almoxarife, assessor de microcrédito, babá, camareira de hotel, confeiteiro, cozinheiro geral, estoquista, fiscal de loja, garçom, gerente comercial, motorista (carreteiro e entregador), técnico de enfermagem, entre diversas outras.
♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (13 oportunidades)
O SINE/IDT também disponibiliza vagas exclusivas para PcD:
- Trabalhador da extração de pedras abrasivas – 06 vagas
- Repositor em supermercados – 02 vagas
- Vendedor interno – 02 vagas
- Auxiliar de estoque – 01 vaga
- Empacotador à mão – 01 vaga
- Operador de caixa – 01 vaga
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