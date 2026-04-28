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terça-feira, 28 de abril de 2026

Tragédia na BR-222: Mãe e filha morrem em colisão entre ambulância e micro-ônibus em Forquilha

terça-feira, abril 28, 2026  Nenhum comentário

Um grave acidente foi registrado na BR-222, na localidade de Cacimbinha, no município de Forquilha, envolvendo uma ambulância e um micro-ônibus.

As duas vítimas fatais foram identificadas como Daiana Cavalcante e sua filha Nayane Vitória, moradoras do distrito de Jaibaras, em Sobral. Ambas estavam na ambulância, que pertence ao município de Sobral e retornava de Fortaleza.

A informação foi confirmada pelo prefeito Oscar Rodrigues em suas redes sociais, onde o mesmo lamentou o ocorrido.

Equipes do SAMU foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas, que foram encaminhadas para o pronto atendimento de Forquilha.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades.

Nossa equipe manifesta profundo pesar e deseja força aos familiares e amigos neste momento de dor. (Sobral Online)

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