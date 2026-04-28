Tragédia na BR-222: Mãe e filha morrem em colisão entre ambulância e micro-ônibus em Forquilha

Um grave acidente foi registrado na BR-222, na localidade de Cacimbinha, no município de Forquilha, envolvendo uma ambulância e um micro-ônibus.





As duas vítimas fatais foram identificadas como Daiana Cavalcante e sua filha Nayane Vitória, moradoras do distrito de Jaibaras, em Sobral. Ambas estavam na ambulância, que pertence ao município de Sobral e retornava de Fortaleza.





A informação foi confirmada pelo prefeito Oscar Rodrigues em suas redes sociais, onde o mesmo lamentou o ocorrido.





Equipes do SAMU foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas, que foram encaminhadas para o pronto atendimento de Forquilha.





As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades.





Nossa equipe manifesta profundo pesar e deseja força aos familiares e amigos neste momento de dor. (Sobral Online)