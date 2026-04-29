CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quarta-feira, 29 de abril de 2026

Cariré vive clima de medo: violência preocupa moradores após mais um homicídio

quarta-feira, abril 29, 2026  Nenhum comentário

A crescente onda de violência tem deixado a população de Cariré em estado de alerta. Na manhã desta quarta-feira (29), por volta das 9h30, mais um crime chocou os moradores do município e reforçou a sensação de insegurança que vem se intensificando nos últimos tempos.

Um homem, identificado como Mailson, foi morto a tiros em circunstâncias ainda desconhecidas. A Polícia Militar do Ceará foi acionada e compareceu ao local para realizar os primeiros procedimentos.

Até o momento, não há informações sobre a motivação ou a dinâmica do crime, o que aumenta ainda mais a apreensão da população. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

Diante da sequência de ocorrências violentas, moradores relatam medo constante e cobram ações mais efetivas das autoridades para conter a criminalidade e devolver a sensação de segurança à cidade.

Novas informações sobre o caso devem ser divulgadas em breve.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 