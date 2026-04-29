SINE/IDT divulga 129 vagas de emprego com oportunidades em diversas áreas nesta quarta-feira, dia 29

O SINE/IDT anunciou uma nova lista de oportunidades de emprego, totalizando 129 vagas, contemplando ampla diversidade de funções e níveis de escolaridade. As vagas são destinadas ao público em geral e também a pessoas com deficiência (PcD).
Entre os destaques, a função de pedreiro lidera com 60 vagas disponíveis, seguida por consultor de vendas (06 vagas) e vendedor interno (05 vagas), demonstrando aquecimento nos setores de construção civil e comércio.
🔹 Vagas para o público em geral (117 vagas)
- Ajudante de açougueiro (comércio) – 01
- Ajudante de motorista – 01
- Almoxarife – 01
- Assessor de microcrédito – 01
- Auxiliar administrativo – 02
- Auxiliar de cozinha – 04
- Auxiliar de limpeza – 03
- Auxiliar de logística – 02
- Auxiliar de manutenção de edifícios – 01
- Auxiliar de marceneiro – 01
- Auxiliar de pessoal – 01
- Babá – 01
- Confeiteiro – 01
- Conferente de logística – 01
- Consultor de vendas – 06
- Costureira em geral – 02
- Cozinheiro geral – 01
- Cuidador de idosos domiciliar – 01
- Empregado doméstico (serviços gerais) – 01
- Enfermeiro – 01
- Fiscal de loja – 01
- Gerente comercial – 01
- Impressor gráfico manual – 01
- Impressor serigráfico – 02
- Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01
- Marceneiro – 02
- Motorista carreteiro – 01
- Motorista entregador – 01
- Operador de caixa – 01
- Operador de pá carregadeira – 01
- Pedreiro – 60
- Salgadeiro – 01
- Sommelier de vinho – 01
- Subgerente de loja (operações comerciais) – 01
- Técnico de enfermagem – 01
- Técnico de operações de telecomunicações – 01
- Técnico em manutenção de máquinas – 01
- Vendedor de consórcio – 01
- Vendedor interno – 05
♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (12 vagas)
- Auxiliar de estoque – 01
- Empacotador (à mão) – 01
- Operador de caixa – 01
- Repositor em supermercados – 02
- Trabalhador da extração de pedras abrasivas – 06
- Vendedor interno – 01
📌 Total geral: 129 vagas
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