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quarta-feira, 29 de abril de 2026

SINE/IDT divulga 129 vagas de emprego com oportunidades em diversas áreas nesta quarta-feira, dia 29

quarta-feira, abril 29, 2026  Nenhum comentário

O SINE/IDT anunciou uma nova lista de oportunidades de emprego, totalizando 129 vagas, contemplando ampla diversidade de funções e níveis de escolaridade. As vagas são destinadas ao público em geral e também a pessoas com deficiência (PcD).

Entre os destaques, a função de pedreiro lidera com 60 vagas disponíveis, seguida por consultor de vendas (06 vagas) e vendedor interno (05 vagas), demonstrando aquecimento nos setores de construção civil e comércio.

🔹 Vagas para o público em geral (117 vagas)

  • Ajudante de açougueiro (comércio) – 01
  • Ajudante de motorista – 01
  • Almoxarife – 01
  • Assessor de microcrédito – 01
  • Auxiliar administrativo – 02
  • Auxiliar de cozinha – 04
  • Auxiliar de limpeza – 03
  • Auxiliar de logística – 02
  • Auxiliar de manutenção de edifícios – 01
  • Auxiliar de marceneiro – 01
  • Auxiliar de pessoal – 01
  • Babá – 01
  • Confeiteiro – 01
  • Conferente de logística – 01
  • Consultor de vendas – 06
  • Costureira em geral – 02
  • Cozinheiro geral – 01
  • Cuidador de idosos domiciliar – 01
  • Empregado doméstico (serviços gerais) – 01
  • Enfermeiro – 01
  • Fiscal de loja – 01
  • Gerente comercial – 01
  • Impressor gráfico manual – 01
  • Impressor serigráfico – 02
  • Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01
  • Marceneiro – 02
  • Motorista carreteiro – 01
  • Motorista entregador – 01
  • Operador de caixa – 01
  • Operador de pá carregadeira – 01
  • Pedreiro – 60
  • Salgadeiro – 01
  • Sommelier de vinho – 01
  • Subgerente de loja (operações comerciais) – 01
  • Técnico de enfermagem – 01
  • Técnico de operações de telecomunicações – 01
  • Técnico em manutenção de máquinas – 01
  • Vendedor de consórcio – 01
  • Vendedor interno – 05

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (12 vagas)

  • Auxiliar de estoque – 01
  • Empacotador (à mão) – 01
  • Operador de caixa – 01
  • Repositor em supermercados – 02
  • Trabalhador da extração de pedras abrasivas – 06
  • Vendedor interno – 01

📌 Total geral: 129 vagas

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