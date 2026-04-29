SINE/IDT divulga 129 vagas de emprego com oportunidades em diversas áreas nesta quarta-feira, dia 29

O SINE/IDT anunciou uma nova lista de oportunidades de emprego, totalizando 129 vagas, contemplando ampla diversidade de funções e níveis de escolaridade. As vagas são destinadas ao público em geral e também a pessoas com deficiência (PcD).

Entre os destaques, a função de pedreiro lidera com 60 vagas disponíveis, seguida por consultor de vendas (06 vagas) e vendedor interno (05 vagas), demonstrando aquecimento nos setores de construção civil e comércio.

🔹 Vagas para o público em geral (117 vagas)

Ajudante de açougueiro (comércio) – 01

Ajudante de motorista – 01

Almoxarife – 01

Assessor de microcrédito – 01

Auxiliar administrativo – 02

Auxiliar de cozinha – 04

Auxiliar de limpeza – 03

Auxiliar de logística – 02

Auxiliar de manutenção de edifícios – 01

Auxiliar de marceneiro – 01

Auxiliar de pessoal – 01

Babá – 01

Confeiteiro – 01

Conferente de logística – 01

Consultor de vendas – 06

Costureira em geral – 02

Cozinheiro geral – 01

Cuidador de idosos domiciliar – 01

Empregado doméstico (serviços gerais) – 01

Enfermeiro – 01

Fiscal de loja – 01

Gerente comercial – 01

Impressor gráfico manual – 01

Impressor serigráfico – 02

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01

Marceneiro – 02

Motorista carreteiro – 01

Motorista entregador – 01

Operador de caixa – 01

Operador de pá carregadeira – 01

Pedreiro – 60

Salgadeiro – 01

Sommelier de vinho – 01

Subgerente de loja (operações comerciais) – 01

Técnico de enfermagem – 01

Técnico de operações de telecomunicações – 01

Técnico em manutenção de máquinas – 01

Vendedor de consórcio – 01

Vendedor interno – 05

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (12 vagas)

Auxiliar de estoque – 01

Empacotador (à mão) – 01

Operador de caixa – 01

Repositor em supermercados – 02

Trabalhador da extração de pedras abrasivas – 06

Vendedor interno – 01

📌 Total geral: 129 vagas