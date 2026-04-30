Mesmo após levar tiro na cabeça, açogueiro levanta, caminha e espera ajuda sentado em banquinho; veja vídeo

A tranquilidade da urbanização Bonanza, no município de Turbaco, Bolívar, foi brutalmente interrompida na última segunda-feira (27/4). Um ataque de pistoleiro ocorrido dentro de um açougue deixou um jovem trabalhador gravemente ferido em um cenário que chocou as testemunhas pela resiliência da vítima.









O Ataque e a Reação Inacreditável





De acordo com relatos preliminares, a vítima exercia suas funções como açougueiro no estabelecimento quando foi surpreendida pelo criminoso, que chegou em uma motocicleta. Sem qualquer aviso, os atirador invadiu o local e efetuou disparos à queima-roupa, atingindo a região da cabeça do trabalhador.





O que mais impressionou quem presenciou a cena, e o que foi registrado em vídeos que circulam nas redes sociais foi a reação do jovem. Mesmo após ser atingido, ele conseguiu caminhar pelo interior do estabelecimento em estado de choque e, com o corpo ensanguentado, sentou-se em um banquinho do local para aguardar o socorro.









Socorro e Estado de Saúde





Diante da gravidade e da urgência, populares agiram rápido e o afetado foi transferido para um centro de assistência médica próximo.





Situação Médica: O boletim oficial ainda não foi divulgado, e o estado de saúde do jovem permanece sob reserva médica.

Investigação: A Polícia Metropolitana de Cartagena já iniciou as investigações para identificar os autores e a motivação do crime, que ocorreu em plena luz do dia. A crueldade do atentado e as imagens do jovem aguardando ajuda enquanto lutava pela vida deixaram a comunidade de Bonanza em estado de choque e consternação.



