Mulher é presa suspeita de participação em triplo homicídio em Rafael Arruda, em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, cumpriu na manhã desta quarta-feira (29) um mandado de prisão temporária contra uma mulher de 28 anos, suspeita de envolvimento em um triplo homicídio ocorrido no distrito de Rafael Arruda, em Sobral, na Área Integrada de Segurança Pública 3 (AIS 3).





A prisão foi realizada por equipes do Núcleo de Homicídios, após diligências investigativas que levaram à localização da suspeita. A mulher, que já possui antecedentes por crimes de roubo e furto, foi abordada em via pública e detida em cumprimento à ordem judicial.





O crime aconteceu no dia 28 de março deste ano, quando três pessoas foram mortas a tiros dentro de um estabelecimento comercial no referido distrito. Conforme as investigações, a suspeita teria atuado dando apoio à ação criminosa.





As apurações seguem em andamento com o objetivo de identificar e capturar outros possíveis envolvidos no caso.









Denúncias





A população pode colaborar com as investigações repassando informações que auxiliem o trabalho policial. As denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio do número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou pelo WhatsApp (85) 3101-0181, que permite o envio de mensagens, áudios, vídeos e fotos.



