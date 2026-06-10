NOTA DE ESCLARECIMENTO

"O processo n. 3004034-98.2026.8.06.0167 movido pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de OSCAR RODRIGUES JUNIOR foi apresentado ao Judiciário no dia 12/05/2026, tendo o BANCO DO BRASIL S.A. requerido a busca e apreensão de um veículo em razão da alegada falta de pagamento da parcela 42/48 e seguintes.





No dia 21/05/2026 o próprio BANCO DO BRASIL S.A. requereu a suspensão integral do processo, incluindo o pedido de busca e apreensão, porém a petição não foi observada na decisão proferida no dia 08/06/2026, que deferiu a busca e apreensão sem atentar para o interesse das partes, que estão em processo de conciliação.





Verificando o magistrado o equívoco, imediatamente procedeu com a revogação da decisão para evitar prejuízo à conciliação já iniciada pelas partes e para assegurar o direito do BANCO DO BRASIL S.A. de suspender o processo e, concluída a negociação sobre a dívida, prosseguir com a demanda ou desistir, evitando o pagamento de despesas judiciais desnecessárias e o prolongamento de demandas ineficazes.





Registre-se que a 1ª Vara Cível de Sobral, entre o dia 21/05/2026, data do protocolo da petição do BANCO DO BRASIL S.A., e o dia 08/06/2026, data da decisão, proferiu 215 sentenças, 349 decisões, 74 despachos e 356 atos ordinatórios, o que ilustra a imensa carga de trabalho à qual os magistrados e servidores do Judiciário estão submetidos.





A equipe da 1ª Vara Cível, composta por servidores, estagiários e magistrado, reafirmam o seu compromisso com a qualidade do serviço prestado à sociedade de Sobral, Meruoca, Alcântaras e Forquilha, sempre pautada nos princípios da impessoalidade e da duração razoável do processo, pois acreditam na importância do Judiciário no seu papel de assegurar direitos e resguardar a segurança jurídica, essenciais para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e que permita o seu desenvolvimento sem esquecer do seu dever de reduzir as desigualdades e promover o bem de todos."





Sobral, 09 de junho de 2026.





Antônio Washington Frota

JUIZ DE DIREITO





Elaíne Furtado de Oliveira