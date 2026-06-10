Trump chama ataque dos EUA ao Irã de “forte e poderoso”

Nesta terça-feira (9), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como “muito forte e poderoso” o ataque lançado contra o Irã em resposta à derrubada de um helicóptero Apache americano na região do Estreito de Ormuz. A ofensiva ocorreu em meio ao cessar-fogo entre os países.





Segundo agências iranianas, explosões foram registradas em diferentes áreas do sul do país, incluindo a cidade portuária de Jask e a ilha de Qeshm. Autoridades locais informaram que os alvos atingidos ainda eram de “origem desconhecida”.





– Acho que é muito importante responder. (…) Esta é uma resposta ao que eles fizeram com nosso helicóptero ontem à noite, e acredito que a resposta deve ser muito forte, muito poderosa, e é isso que ela é – disse Trump à emissora ABC.





Horas após o primeiro bombardeio, uma segunda onda de ataques foi confirmada por autoridades americanas, de acordo com relatos divulgados pela imprensa internacional.





Em reação, a Guarda Revolucionária do Irã informou ter lançado mísseis e drones contra alvos americanos na região. O grupo militar declarou que dará uma resposta firme à ação dos Estados Unidos.





O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que o país não deixará sem resposta qualquer ataque ou ameaça contra seu território.





Via portal Pleno News