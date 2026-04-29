Adolescente é baleada durante tentativa de assalto e apreendida no Centro de Sobral

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida na manhã desta quarta-feira (29), suspeita de participação em uma tentativa de assalto registrada na noite anterior, na Rua Menino Deus, no Centro de Sobral.





De acordo com informações, a jovem agiu em conjunto com um homem ao abordar um vendedor que atendia um cliente no momento da ação. A dupla anunciou o assalto e chegou a recolher diversos aparelhos celulares, colocando-os em uma bolsa.





A ação criminosa foi interrompida por um policial à paisana, que interveio e evitou a conclusão do crime. Durante a fuga, os suspeitos abandonaram a bolsa com os celulares, que foram recuperados. Há ainda a suspeita da participação de um terceiro indivíduo, que estaria dando apoio à ação.





Durante a ocorrência, a adolescente foi atingida por um disparo na perna, mas conseguiu fugir na companhia do comparsa. Na manhã desta quarta-feira (29), ela foi localizada e apreendida pela Polícia Militar do Ceará.





A jovem foi encaminhada a uma unidade hospitalar para atendimento médico e, em seguida, será apresentada às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis.





O homem que participou da ação segue foragido, e a polícia continua investigando o caso para identificar e localizar todos os envolvidos. (Sobral.com)