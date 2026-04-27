OPORTUNIDADE! SINE/IDT divulga 69 vagas de emprego em diversas áreas nesta segunda-feira, dia 27

📌 Vagas disponíveis (ampla concorrência – 55 vagas)

Entre os destaques estão:

Ajudante de açougueiro (01)

Ajudante de motorista (01)

Almoxarife (01)

Assessor de microcrédito (01)

Atendente de lanchonete (01)

Auxiliar administrativo (01)

Auxiliar de cozinha (04)

Auxiliar de logística (02)

Auxiliar de manutenção de edifícios (01)

Auxiliar de pessoal (01)

Babá (01)

Camareira de hotel (01)

Confeiteiro (01)

Conferente de logística (01)

Consultor de vendas (03)

Costureira em geral (02)

Cozinheiro geral (01)

Cuidador de idosos domiciliar (01)

Empregado doméstico (01)

Enfermeiro (01)

Estoquista (02)

Fiscal de loja (01)

Fiscal de prevenção de perdas (01)

Garçom (01)

Gerente Comercial (01)

Impressor gráfico manual (01)

Impressor serigráfico (02)

Instalador-reparador de linhas de comunicação (01)

Marceneiro (01)

Motofretista (01)

Motorista carreteiro (01)

Motorista entregador (01)

Nutricionista (01)

Operador de caixa (02)

Operador de pá carregadeira (01)

Salgadeiro (01)

Subgerente de loja (01)

Supervisor de vendas (01)

Técnico de enfermagem (01)

Técnico de telecomunicações (01)

Vendedor varejista (01)

Vendedor de consórcio (01)

Vendedor interno (02)

Vendedor pracista (01)

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PcD – 14 vagas)