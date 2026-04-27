OPORTUNIDADE! SINE/IDT divulga 69 vagas de emprego em diversas áreas nesta segunda-feira, dia 27

📌 Vagas disponíveis (ampla concorrência – 55 vagas)
Entre os destaques estão:
- Ajudante de açougueiro (01)
- Ajudante de motorista (01)
- Almoxarife (01)
- Assessor de microcrédito (01)
- Atendente de lanchonete (01)
- Auxiliar administrativo (01)
- Auxiliar de cozinha (04)
- Auxiliar de logística (02)
- Auxiliar de manutenção de edifícios (01)
- Auxiliar de pessoal (01)
- Babá (01)
- Camareira de hotel (01)
- Confeiteiro (01)
- Conferente de logística (01)
- Consultor de vendas (03)
- Costureira em geral (02)
- Cozinheiro geral (01)
- Cuidador de idosos domiciliar (01)
- Empregado doméstico (01)
- Enfermeiro (01)
- Estoquista (02)
- Fiscal de loja (01)
- Fiscal de prevenção de perdas (01)
- Garçom (01)
- Gerente Comercial (01)
- Impressor gráfico manual (01)
- Impressor serigráfico (02)
- Instalador-reparador de linhas de comunicação (01)
- Marceneiro (01)
- Motofretista (01)
- Motorista carreteiro (01)
- Motorista entregador (01)
- Nutricionista (01)
- Operador de caixa (02)
- Operador de pá carregadeira (01)
- Salgadeiro (01)
- Subgerente de loja (01)
- Supervisor de vendas (01)
- Técnico de enfermagem (01)
- Técnico de telecomunicações (01)
- Vendedor varejista (01)
- Vendedor de consórcio (01)
- Vendedor interno (02)
- Vendedor pracista (01)
♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PcD – 14 vagas)
- Auxiliar administrativo (01)
- Auxiliar de estoque (01)
- Empacotador (01)
- Operador de caixa (01)
- Repositor em supermercados (02)
- Trabalhador da extração de pedras abrasivas (06)
- Vendedor interno (02)
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