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segunda-feira, 27 de abril de 2026

OPORTUNIDADE! SINE/IDT divulga 69 vagas de emprego em diversas áreas nesta segunda-feira, dia 27

segunda-feira, abril 27, 2026  Nenhum comentário

📌 Vagas disponíveis (ampla concorrência – 55 vagas)

Entre os destaques estão:

  • Ajudante de açougueiro (01)
  • Ajudante de motorista (01)
  • Almoxarife (01)
  • Assessor de microcrédito (01)
  • Atendente de lanchonete (01)
  • Auxiliar administrativo (01)
  • Auxiliar de cozinha (04)
  • Auxiliar de logística (02)
  • Auxiliar de manutenção de edifícios (01)
  • Auxiliar de pessoal (01)
  • Babá (01)
  • Camareira de hotel (01)
  • Confeiteiro (01)
  • Conferente de logística (01)
  • Consultor de vendas (03)
  • Costureira em geral (02)
  • Cozinheiro geral (01)
  • Cuidador de idosos domiciliar (01)
  • Empregado doméstico (01)
  • Enfermeiro (01)
  • Estoquista (02)
  • Fiscal de loja (01)
  • Fiscal de prevenção de perdas (01)
  • Garçom (01)
  • Gerente Comercial (01)
  • Impressor gráfico manual (01)
  • Impressor serigráfico (02)
  • Instalador-reparador de linhas de comunicação (01)
  • Marceneiro (01)
  • Motofretista (01)
  • Motorista carreteiro (01)
  • Motorista entregador (01)
  • Nutricionista (01)
  • Operador de caixa (02)
  • Operador de pá carregadeira (01)
  • Salgadeiro (01)
  • Subgerente de loja (01)
  • Supervisor de vendas (01)
  • Técnico de enfermagem (01)
  • Técnico de telecomunicações (01)
  • Vendedor varejista (01)
  • Vendedor de consórcio (01)
  • Vendedor interno (02)
  • Vendedor pracista (01)

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PcD – 14 vagas)

  • Auxiliar administrativo (01)
  • Auxiliar de estoque (01)
  • Empacotador (01)
  • Operador de caixa (01)
  • Repositor em supermercados (02)
  • Trabalhador da extração de pedras abrasivas (06)
  • Vendedor interno (02)

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