Sobral celebra o Dia do Trabalhador com ampla programação esportiva e inscrições abertas para diversas modalidades

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SESPOL), realiza uma programação esportiva especial dentro da Festa do Trabalhador, nos dias 30 de abril e 1º de maio, na Vila Olímpica Norte. A iniciativa reúne diferentes modalidades esportivas e convida a população a participar de dois dias de atividades voltadas ao lazer, à saúde e à integração social.





Além de acompanhar as competições, o público também poderá participar ativamente das modalidades, mediante inscrição prévia. O prazo para se inscrever segue até o dia 27 de abril, com vagas limitadas. As inscrições serão realizadas em dois formatos: online e presencial, a depender da modalidade.





As modalidades com inscrição online devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico [https://forms.gle/AKLmvLtaaTKaeE6v7]. Estão disponíveis nessa categoria: atletismo, basquete, futsal, futebol adulto, futebol infantil, karatê e jiu-jitsu, saltos ornamentais e voleibol de quadra. Já as modalidades com inscrição presencial ou via coordenação incluem: handebol, natação, além de beach tênis, futevôlei e vôlei de areia.





A programação esportiva inicia na quinta-feira (30/04), com atividades como vôlei de quadra, karatê, jiu-jitsu, competição de natação dos Jogos Escolares de Sobral (JES), beach tênis, funcional e futebol infantil. Já na sexta-feira (01/05), a agenda segue com futevôlei, futsal, handebol, vôlei de areia e, no período da tarde e noite, modalidades como basquete, futebol adulto, natação e saltos ornamentais.





Todas as atividades acontecem na Vila Olímpica Norte, consolidando o espaço como um importante equipamento de incentivo ao esporte e à convivência comunitária.









SERVIÇO

Festa do Trabalhador – Programação Esportiva (SESPOL)

Local: Vila Olímpica Norte

Datas: 30 de abril e 1º de maio