Estudante brasileira de medicina é morta no Paraguai com 67 facadas

Uma estudante brasileira de medicina de 23 anos foi encontrada morta no apartamento onde morava, em Ciudad del Este, no Paraguai. O crime, que chocou colegas e autoridades locais, tem como principal suspeito o ex-namorado da vítima, segundo a polícia.





A jovem, identificada como Julia Vitória Sobierai Cardoso, cursava medicina em uma universidade local e vivia no país vizinho para estudar. O corpo foi localizado dentro do imóvel após uma amiga estranhar a ausência da estudante e ir até o local.





De acordo com as investigações, a vítima apresentava ferimentos provocados por arma branca. A perícia também encontrou objetos no apartamento que podem ter sido utilizados no crime, além de vestígios que devem ajudar a esclarecer a dinâmica do ocorrido.





O principal suspeito é o ex-namorado da jovem, também estudante de medicina. Conforme a polícia, os dois já haviam terminado o relacionamento, mas ele ainda frequentava o local onde ela morava. Após o crime, o suspeito não foi localizado e é considerado foragido.





Informações preliminares apontam que o caso é tratado como feminicídio. Testemunhas relataram ter ouvido discussões no apartamento horas antes do corpo ser encontrado, o que reforça a linha de investigação adotada pelas autoridades.





De acordo com o relatório, a vítima foi atingida por 67 golpes. A maior parte das perfurações cerca de 60 teria sido provocada por um objeto cortante de pequeno porte, identificado pelas autoridades como uma tesoura de cutícula. Outras sete lesões foram causadas por uma faca, incluindo ferimentos profundos na região do pescoço.





A perícia identificou sinais claros de luta corporal. Havia sangue espalhado pelo apartamento, além de objetos fora do lugar e marcas que indicam movimentação intensa durante o ataque.





Outro ponto destacado no laudo é que os ferimentos estavam distribuídos por diferentes partes do corpo, o que reforça, segundo os peritos, a hipótese de uma agressão prolongada, com sucessivos golpes.





Segundo o laudo, a divisão das lesões indica que:





cerca de 60 perfurações teriam sido causadas por um objeto cortante pequeno, descrito pelas autoridades como uma tesoura de cutícula;

as outras 7 lesões foram provocadas por uma faca, incluindo ferimentos mais profundos na região do pescoço.