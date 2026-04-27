Cratera se abre na CE-025 e engole veículos no Porto das Dunas, em Aquiraz

Um agente de segurança que estava em uma moto morreu soterrado.

Um grave acidente marcou as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (27), no trecho da CE-025 que corta o Porto das Dunas, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. Parte da pista cedeu de forma repentina, abrindo uma grande cratera que engoliu ao menos três veículos: um carro da Secretaria de Saúde do município e duas motocicletas.





As primeiras informações apontam que o desabamento pode ter sido provocado pelas fortes chuvas que atingem a região nos últimos dias, somadas a uma possível falha no sistema de drenagem da rodovia. O asfalto não suportou a pressão da água acumulada e acabou colapsando, surpreendendo motoristas que trafegavam pelo local no início da manhã.





O prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves, esteve no local ainda nas primeiras horas do dia, acompanhando a situação e mobilizando equipes para reduzir os impactos. Ele confirmou, por meio de vídeo publicado nas redes sociais, que uma pessoa morreu no acidente. A vítima seria um agente de segurança que conduzia uma das motocicletas. Ele caiu com o veículo de uma altura estimada em cerca de quatro metros e ficou soterrado após o desmoronamento.





Outro motociclista também foi atingido, mas sobreviveu. Ele sofreu uma fratura no braço, foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado a uma unidade de saúde. Já os ocupantes do veículo da Secretaria de Saúde foram retirados do local com vida e levados ao hospital mais próximo.





Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Militar atuaram no resgate das vítimas. A área foi isolada para evitar novos acidentes, e o tráfego na rodovia segue completamente interditado, com motoristas sendo orientados a buscar rotas alternativas.





As circunstâncias do acidente serão investigadas, incluindo as condições estruturais da rodovia e a responsabilidade pela manutenção do trecho. Novas informações devem ser divulgadas ao longo do dia.





Fonte: CN7