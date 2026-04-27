ALERTA, CENAS FORTES! Homem que diz ser “cachorro” provoca reação de cão real e confronto é registrado em vídeo

Até onde vai o comportamento humano nas redes sociais? Um vídeo gravado no México no dia 24 de março reacendeu esse debate ao mostrar um homem que afirma se identificar como cachorro interagindo com um animal real, uma situação que rapidamente saiu do controle e terminou em confronto.





As imagens, que viralizaram nos últimos dias, mostram uma aproximação incomum que evolui para tensão, exigindo intervenção para evitar algo mais grave.





O episódio também trouxe à tona o fenômeno conhecido como “therian”, no qual pessoas afirmam ter uma identificação psicológica ou espiritual com animais. Esse comportamento, que ganhou força nas redes sociais recentemente, costuma ser simbólico, sem envolvimento físico real, o que torna situações como essa ainda mais controversas.





Nos últimos meses, o tema tem se tornado cada vez mais viral, impulsionado por conteúdos curiosos e polêmicos, reacendendo discussões sobre limites, exposição e os impactos desse tipo de comportamento fora do ambiente digital.





Em outros países, o fenômeno vai além das redes sociais. Há registros de grupos ligados à comunidade “therian” que se reúnem em espaços públicos para expressar esse comportamento, muitas vezes usando máscaras e imitando ações de animais, como latidos, miados e movimentos em quatro patas.





Em alguns desses encontros, que já ocorreram na Europa, participantes chegaram a se reunir em uma praça, chamando a atenção de moradores e gerando debate sobre os limites desse tipo de manifestação.





Eventos semelhantes também foram registrados em cidades como Berlim e Buenos Aires, reforçando que o fenômeno tem ganhado dimensão internacional e saído do ambiente virtual para ocupar espaços públicos.





Via portal Folha do Estado