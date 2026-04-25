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sábado, 25 de abril de 2026

Governo Lula prevê aumentar mistura de etanol na gasolina para 32% em maio

sábado, abril 25, 2026  Nenhum comentário

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende aumentar a mistura de etanol na gasolina de 30% para 32% em maio. Para isso, o Ministério de Minas e Energia deve convocar uma reunião do CNPE, responsável por aprovar a medida.

A proposta, apoiada pelo agronegócio, busca reduzir a dependência de combustíveis importados, cujos preços subiram após o conflito no Irã. O Brasil ainda importa cerca de 15% da gasolina que consome, e a mudança poderia reduzir esse volume em 5%.

O tema é sensível para o governo, já que o preço dos combustíveis impacta a inflação e o cenário político. Apesar do domínio da Petrobras no mercado interno, a alta do petróleo no exterior pressiona os custos, especialmente do diesel, do qual o país importa cerca de 25%.

O governo já adotou medidas para conter os preços, como redução de impostos e subsídios ao diesel. Já o aumento da mistura de biodiesel ainda depende de estudos técnicos antes de ser analisado pelo CNPE.

Fonte: Folha do Estado

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