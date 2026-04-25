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sábado, 25 de abril de 2026

Prefeito acompanha de perto ações emergenciais após deslizamentos na Serra do Rosário e reforça compromisso com a segurança da população

sábado, abril 25, 2026  Nenhum comentário

O prefeito Oscar Rodrigues esteve, na manhã deste sábado (25), na Serra do Rosário, acompanhando de perto os trabalhos realizados pelas equipes da Secretaria de Infraestrutura e da Defesa Civil após os deslizamentos de terra registrados na estrada que liga Sobral ao distrito de Jordão.

Durante a visita, o gestor verificou as ações emergenciais que estão sendo executadas para desobstrução da via, garantindo mais segurança para moradores e motoristas que utilizam o trecho.

As equipes seguem atuando de forma intensiva, mesmo diante das dificuldades causadas pelas chuvas recentes. “Estamos acompanhando de perto para assegurar que todas as medidas necessárias sejam tomadas com agilidade, priorizando a segurança da população e o restabelecimento do tráfego”, afirmou Oscar Rodrigues.

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