Prefeito acompanha de perto ações emergenciais após deslizamentos na Serra do Rosário e reforça compromisso com a segurança da população

O prefeito Oscar Rodrigues esteve, na manhã deste sábado (25), na Serra do Rosário, acompanhando de perto os trabalhos realizados pelas equipes da Secretaria de Infraestrutura e da Defesa Civil após os deslizamentos de terra registrados na estrada que liga Sobral ao distrito de Jordão.





Durante a visita, o gestor verificou as ações emergenciais que estão sendo executadas para desobstrução da via, garantindo mais segurança para moradores e motoristas que utilizam o trecho.





As equipes seguem atuando de forma intensiva, mesmo diante das dificuldades causadas pelas chuvas recentes. “Estamos acompanhando de perto para assegurar que todas as medidas necessárias sejam tomadas com agilidade, priorizando a segurança da população e o restabelecimento do tráfego”, afirmou Oscar Rodrigues.